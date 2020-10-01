В Турции опровергли данные СМИ о претензиях к российским пилотам

Член совета директоров компании — эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев заявил, что турецкие власти не требовали разъяснений у экипажей арендованных для борьбы с лесными пожарами российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что российские экипажи пролетели на безопасной высоте от домов. Кроме того, точка забора воды была выбрана с участием представителей управления полетами региона, а забор был организован по всем правилам пожаротушения.

Он также подчеркнул, что летчики могли либо оставить лес гореть, либо начать его тушить.

«Турецкие власти отнеслись к этому пониманием, никаких объяснений от нас не требовали», — подчеркнул Моллаев.

Он также добавил, что в состав экипажа Бе-200ЧС входят не только российские, но и турецкие пилоты, а также представители лесничества.

Ранее СМИ сообщили, что Турция потребовала объяснений от тушивших пожары российских пилотов, чьи полеты «вызвали беспокойство» жителей Антальи.

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