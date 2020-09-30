Пашинян: Армения может признать независимость Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика рассматривает возможность признания независимости Нагорного Крабаха. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, у правительства имеется такой вариант в повестке.

«Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны», — добавил глава кабмина.

Пашинян отметил, варианты еще обсуждаются, и решения будут приниматься «в зависимости от некоторых факторов».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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