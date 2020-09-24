Белоруссия отменила визит Зеленского в страну

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию отменен. Об этом сообщил белорусский посол в Киеве Игорь Сокол, передает «Украина Бизнес Ревю».

«Раз руководство Украины поставило отношения «на паузу», значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — сказал он.

Ранее Зеленский выразил мнение, что если власти Белоруссии не пойдут на диалог с народом, то это обернется для нее крахом.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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