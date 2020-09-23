Лукашенко назвал сильную власть необходимой для выживания Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей инаугурационной речи назвал «единственную формулу выживания Белоруссии», передает ТАСС.

По его словам, одной из составляющих этой формулы является сильная власть. Кроме того, для выживания республики важны «верность курсу и поддержка людей».

Лукашенко также заявил, что сила белорусской власти заключается в социальной политике, от которой она не отказывалась даже в самые тяжелые периоды.

Глава государства также пообещал сделать все, чтобы белорусский народ не пожалел о своем выборе.

Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске. Лукашенко в 6 раз вступил в должность президента республики.