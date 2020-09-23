Лукашенко пообещал сделать все, чтобы никто не пожалел о его президентстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце независимости в Минске заявил, что сделает все возможное, чтобы белорусский народ не пожалел об его избрании. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым Президентом нашей Беларуси был я», — сказал белорусский лидер.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле отказались комментировать инаугурацию Лукашенко

— Песков ответил на вопрос о приглашении Путина на инаугурацию Лукашенко

— Путин не планирует визит в Белоруссию