Евродепутаты призывают к бойкоту России из-за Навального

Депутаты Европарламента призвали пересмотреть отношения с Россией и «продолжить ее изоляцию» из-за случившегося с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на резолюцию Европарламента.

Согласно документу, парламентарии предложили провести стратегическую переоценку отношений Европы и России, а также начать международное расследование инцидента с Навальным при участии ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО.

Также депутаты призвали приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где он несколько дней пролежал в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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