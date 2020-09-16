Новый премьер Японии намерен выстраивать устойчивые отношения с РФ и Китаем

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о намерении продвигать концепцию открытого Индо-Тихоокеанского региона и развивать устойчивые отношения с Россией и Китаем, сообщает ТАСС.

«Ситуация с безопасностью вокруг нашей страны становится все более суровой. Для защиты наших интересов мы будем продвигать концепцию открытого и свободного Индо- Тихоокеанского региона, а также строить стабильные отношения с соседними странами, включая Китай и Россию», — заявил Суга.

16 сентября 2020 года пост премьер-министра Японии занял Есихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку Синдзо Абэ. До этого он занимал пост генерального секретаря кабмина империи.

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