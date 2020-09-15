Бахрейн, ОАЭ и Израиль подписали соглашение об установлении отношений
Бахрейн и ОАЭ подписали с Израилем соглашение о нормализации отношений и установлении дипломатических связей. Церемония подписания проходила в Белом доме, сообщает РИА «Новости».
Свои подписи под соответствующим документом поставили в присутствии президента США Дональда Трампа и нескольких десятков приглашенных гостей: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни.
Соглашения были подписаны в рамках ранее заключенного Авраамского договора при посредничестве США.
До настоящего времени Израиль был признан лишь двумя арабскими странами — Египтом и Иорданией.
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