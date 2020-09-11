Путин и Лукашенко встретятся 14 сентября в Сочи

В Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 14 сентября в Сочи, передает РИА «Новости».

В ходе встречи главы государств намерены обсудить перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Также особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, рассказали в Кремле.

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