В ФРГ отреагировали на вызов посла в МИД России

В Министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что визит посла в российский МИД в среду, 9 сентября, был давно запланирован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу германского внешнеполитического ведомства.

«У посла Германии в Москве завтра давно запланированная встреча в МИД России», - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в Министерство иностранных дел России для обсуждения ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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