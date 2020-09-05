Трамп заявил, что журналисты задают Байдену «детские» вопросы

Президент США Дональд Трамп обвинил американских журналистов в том, что они задают его сопернику на выборах Джозефу Байдену слишком простые вопросы, сообщает «Интерфакс».

«Вопросы для Байдена — такие, словно они адресованы не взрослому человеку, а ребенку. Любой смог бы ответить на такие вопросы», — заявил Трамп на брифинге в Белом Доме.

По его словам, журналисты ведут себя с Байденом приветливо и всегда улыбаются.

«Со мной-то вы тут так себя не ведете», — добавил президент.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

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