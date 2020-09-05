Трамп заявил, что журналисты задают Байдену «детские» вопросы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп обвинил американских журналистов в том, что они задают его сопернику на выборах Джозефу Байдену слишком простые вопросы, сообщает «Интерфакс».
«Вопросы для Байдена — такие, словно они адресованы не взрослому человеку, а ребенку. Любой смог бы ответить на такие вопросы», — заявил Трамп на брифинге в Белом Доме.
По его словам, журналисты ведут себя с Байденом приветливо и всегда улыбаются.
«Со мной-то вы тут так себя не ведете», — добавил президент.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп предрек демократам потерю контроля над палатой представителей Конгресса
— Байден пообещал санкции против китайских чиновников в случае победы на выборах