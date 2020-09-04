Вучич оценил соглашение Сербии с Косово

Президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink прокомментировал соглашение, которое было подписано между Белградом и Косово в Вашингтоне.

Он отметил, что данный договор не признает Косово объектом международного права.

«Мы подписали двустороннее соглашение с США, важно, что это не трехстороннее соглашение. <...> Это хорошее соглашение для Сербии», — cказал Вучич.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в экономической сфере. Переговоры между сербским президентом Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти начались 3 сентября в Вашингтоне. Вашингтон надеялся в ходе данной встречи добиться мирного урегулирования многолетнего спора, который вызвал интервенцию США в регионе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Независимости не признаем»: о чем договариваются Сербия и Косово

— Вучич подтвердил отказ сербской делегации от признания Косово

— Трамп рассказал об итогах переговоров Сербии и Косово