Рябков заявил, что Россия способствует решению проблем в Белоруссии

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии, а способствует решению проблем в республике, сообщает РИА «Новости».

«Мы не вмешивались и не вмешиваемся в дела Белоруссии, мы способствуем решению проблем с уважением к возможности белорусов самим разобраться в своих проблемах», — сказал Рябков.

Он добавил, что в дела Минска сейчас вмешиваются США по аналогии с вмешательством в дела многих других стран на планете.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформирован резерв силовиков для помощи белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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