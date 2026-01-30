Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Украина не получила €700 млн в 2025 году из-за неисполнения судебной реформы

Зеркало недели: Украина не получила €700 млн из-за невыполнения условий Европы
Efrem Lukatsky/AP

Украина не выполнила требования Европы и Международного валютного фонда (МВФ) по проведению судебной реформы и лишилась финансирования на €700 млн. Об этом пишет издание «Зеркало недели».

Украина, в частности, должна была принять законодательство о декларациях добропорядочности судей и заполнить 25 мест в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

«В ВАКС было назначено только два новых судьи, а проекты законов о декларациях добропорядочности судей и о дисциплинарной ответственности получили от Венецианской комиссии много критических замечаний. По состоянию на конец 2025 года новый закон так и не был принят Радой», — сказала эксперт в сфере законодательства Карина Асланян.

Кроме того, по словам Асланян в судебной системе страны на данный момент наблюдается кадровый кризис.

До этого депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо заявил, что западные страны должны прекратить любое финансирование Украины после выпада президента страны Владимира Зеленского против европейских союзников.

Выступая на форуме в Давосе после встречи с американским президентом Дональдом Трампом, Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. По его словам, прошел год, а ничего так и не изменилось в вопросе способности Европы к самозащите.

Ранее Дмитриев прокомментировал осуждение стран Европы Зеленским.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!