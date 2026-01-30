Украина не выполнила требования Европы и Международного валютного фонда (МВФ) по проведению судебной реформы и лишилась финансирования на €700 млн. Об этом пишет издание «Зеркало недели».

Украина, в частности, должна была принять законодательство о декларациях добропорядочности судей и заполнить 25 мест в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

«В ВАКС было назначено только два новых судьи, а проекты законов о декларациях добропорядочности судей и о дисциплинарной ответственности получили от Венецианской комиссии много критических замечаний. По состоянию на конец 2025 года новый закон так и не был принят Радой», — сказала эксперт в сфере законодательства Карина Асланян.

Кроме того, по словам Асланян в судебной системе страны на данный момент наблюдается кадровый кризис.

До этого депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо заявил, что западные страны должны прекратить любое финансирование Украины после выпада президента страны Владимира Зеленского против европейских союзников.

Выступая на форуме в Давосе после встречи с американским президентом Дональдом Трампом, Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. По его словам, прошел год, а ничего так и не изменилось в вопросе способности Европы к самозащите.

Ранее Дмитриев прокомментировал осуждение стран Европы Зеленским.