Глава Минюста Гренландии заявила об отсутствии соглашения с США

Глава Минюста Гренландии Натаниэльсен: никакого соглашения с США по острову нет

Министр промышленности, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что никакого соглашения с США по острову нет.

«Мы должны еще только начать диалог. Никакого рамочного соглашения нет. У нас есть красные линии, которые связаны с суверенитетом», — сказала она.

Натаниэльсен подчеркнула, что США должны уважать международное право. Она также назвала абсурдной идею выплаты каждому гренландцу по $100 тыс. за то, чтобы они стали гражданами США.

28 января представители Дании, Гренландии и Соединенных Штатов встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали новое соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, появление командного центра НАТО в Гренландии, а также предоставление США доступа к полезным ископаемым и введение для Штатов «исключительного» режима.

Ранее Дания отправила в Гренландию советское судно для размещения на нем солдат.