Армия

В Нижегородской области разработали автоматическую турель для борьбы с дронами

МО: замминистру обороны РФ Евкурову представили пулеметную турель против дронов
Заместителю министра обороны России генералу армии Юнус-Беку Евкурову продемонстрировали пулеметную турель, которая способна автоматически обнаруживать и поражать беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Презентация нового вооружения состоялась в Нижегородской области, куда Евкуров приехал для проверки организации учебно-методических сборов по внедрению новых методик и тактик в боевую подготовку войск.

В рамках мероприятия генералу были представлены разработки местных специалистов в сфере вооружения и беспилотных систем, в том числе пулеметная турель, способная в автоматическом режиме выявлять и поражать БПЛА мультироторного и самолетного типов.

По данным оборонного ведомства, турель можно установить на зданиях, катерах или автомобилях.

В ноябре военнослужащий мобильной огневой группы с позывным «Охотник» рассказал, что бойцы российской группировки войск «Север» создали турель с тремя пулеметами Калашникова, с помощью которой они уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины.

В октябре гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил, что в зону СВО на испытания отправят автоматизированную турель с элементами искусственного интеллекта, предназначенную для уничтожения дронов.

Ранее в зоне СВО заметили УАЗ с пулеметами времен Гражданской войны.
 
