В Челябинской области родители пожаловались на питание детей в двух школах

В Челябинской области родители учеников двух школ пожаловались на еду в столовой

Родители учеников двух школ в Челябинской области пожаловались на питание в учреждениях. Об этом пишет Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Так, местная жительница рассказала, что в школе №56 детей кормят макаронами и хлебом якобы с плесенью. На фото, которые она приложила, видны зеленые вкрапления в еде. По словам женщины, о плохом качестве еды ей рассказал ее ребенок. Из поста следует, что школьник также рассказал о проблемах с едой директору. На что руководство, как утверждает родительница ответило, что взрослые должны сами прийти и посмотреть, чем кормят их детей.

По данным этого же канала, в школе №3 ученикам подавали гречневую кашу с плесенью. Кроме того, детям дают якобы грязные столовые приборы. На фото, которые приложила мама одного из детей можно заметить черную крупу.

Родители потребовали провести проверку по поводу школьного питания.

В пресс-службе региональной прокуратуры вскоре сообщили, что по данным фактам проводится проверка.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей, соблюдению требований об охране их жизни и здоровья», — сказано в сообщении ведомства.

В итоге будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

