Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Челябинской области родители пожаловались на питание детей в двух школах

В Челябинской области родители учеников двух школ пожаловались на еду в столовой
Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

Родители учеников двух школ в Челябинской области пожаловались на питание в учреждениях. Об этом пишет Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Так, местная жительница рассказала, что в школе №56 детей кормят макаронами и хлебом якобы с плесенью. На фото, которые она приложила, видны зеленые вкрапления в еде. По словам женщины, о плохом качестве еды ей рассказал ее ребенок. Из поста следует, что школьник также рассказал о проблемах с едой директору. На что руководство, как утверждает родительница ответило, что взрослые должны сами прийти и посмотреть, чем кормят их детей.

По данным этого же канала, в школе №3 ученикам подавали гречневую кашу с плесенью. Кроме того, детям дают якобы грязные столовые приборы. На фото, которые приложила мама одного из детей можно заметить черную крупу.

Родители потребовали провести проверку по поводу школьного питания.

В пресс-службе региональной прокуратуры вскоре сообщили, что по данным фактам проводится проверка.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей, соблюдению требований об охране их жизни и здоровья», — сказано в сообщении ведомства.

В итоге будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее россиян призвали не есть продукты, которые лежали рядом с плесенью.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!