Ученики рассказали о вспыльчивости учителя, подозреваемого в избиении школьника ремнем

Shot: учитель, отлупивший школьника в Уфе, преподает почти 20 лет

58-летний учитель из Уфы, которого подозревают в избиении ученика, имел стаж более десяти лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, он проработал педагогом почти 20 лет. При этом он дополнительно проходил курс, который связан с психологической безопасностью во время обучения.

«Изучал как создать комфортную атмосферу для детей на уроках, предотвратить буллинг и агрессию в школах», – сообщается в публикации.

Под руководством трудовика некоторые дети участвовали в олимпиадах и получали призовые места.

Тем не менее, мнения о его работе у детей разнятся. Так, некоторые указывают на несправедливую оценку их работ и указывают на вспыльчивость. Большинство, наоборот, говорят о нем много хорошего и говорят, что, если педагога не провоцировать, «проблем не будет».

На учителя прокуратура обратила внимание после инцидента в уфимской школе. Во время урока один из семиклассников плохо себя вел, поэтому мужчина якобы вывел его к доске и отхлестал ремнем.

