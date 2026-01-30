Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Ученики рассказали о вспыльчивости учителя, подозреваемого в избиении школьника ремнем

Shot: учитель, отлупивший школьника в Уфе, преподает почти 20 лет
Telegram-канал Baza

58-летний учитель из Уфы, которого подозревают в избиении ученика, имел стаж более десяти лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, он проработал педагогом почти 20 лет. При этом он дополнительно проходил курс, который связан с психологической безопасностью во время обучения.

«Изучал как создать комфортную атмосферу для детей на уроках, предотвратить буллинг и агрессию в школах», – сообщается в публикации.

Под руководством трудовика некоторые дети участвовали в олимпиадах и получали призовые места.

Тем не менее, мнения о его работе у детей разнятся. Так, некоторые указывают на несправедливую оценку их работ и указывают на вспыльчивость. Большинство, наоборот, говорят о нем много хорошего и говорят, что, если педагога не провоцировать, «проблем не будет».

На учителя прокуратура обратила внимание после инцидента в уфимской школе. Во время урока один из семиклассников плохо себя вел, поэтому мужчина якобы вывел его к доске и отхлестал ремнем.

Ранее в Москве учитель физкультуры пошел в суд из-за низкой зарплаты.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!