В Подмосковье избрали меру пресечения администратору сгоревшего хостела

Представителя собственника дома в подмосковном городе Балашиха, где произошел пожар, отправили под домашний арест. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балашихинского городского суда Московской области.

«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 марта [2026 года] включительно», — говорится в заявлении.

В Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области уточняется, что меру пресечения избрали администратору незаконного хостела, работавшего в сгоревшем доме.

Частный дом в микрорайоне Салтыковка в Балашихе загорелся 27 января. Огонь распространился на площади 35 квадратных метров, на месте происшествия работали 80 сотрудников экстренных служб. После ликвидации пожара в здании нашли четырех человек, не подававших признаков жизни. В оперативных службах рассказали, что были обнаружены два мужчины и две женщины — все они являлись гражданами Кубы.

Выяснилось, что в сгоревшем доме работал хостел. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. 29 января в Следственном комитете РФ заявили о задержании представительницы собственника здания. Как написал Telegram-канал 112, хостел принадлежал председателю регионального отделения Союза пенсионеров Игорю Корнееву и его супруге.

