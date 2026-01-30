Размер шрифта
Звезда «Плохой девочки» примерил очки Леннона на первых кадрах из байопиков о Beatles

Режиссер Мендес показал первые кадры из байопиков о музыкантах The Beatles
Sony/lipaliverpool

Английский режиссер Сэм Мендес показал первые кадры из четырех байопиков о музыкантах группы The Beatles. Они опубликованы в социальных сетях Ливерпульского института сценических искусств.

Звезда «Плохой девочки» Харрис Дикинсон примерил очки Джона Леннона, Пол Мескал перевоплотился в Пола Маккартни, Джозеф Куинн — в Джорджа Харрисона, а и Барри Кеоган отрастил усы как Ринго Старра.

Фильмы Сэма Мендеса выйдут одновременно в апреле 2028 года и покажут историю музыкального коллектива с точки зрения каждого из участников квартета.

Накануне Сергей Жуков анонсировал вторую часть фильма о группе «Руки вверх!». По словам Жукова, это будет новый сезон сериала, который планируется выпустить на онлайн-платформах в честь 30-летнего юбилея группы.

Ранее на питчинге в «Фонде кино» представили фильм о первом наставнике президента России Владимира Путина.
 
