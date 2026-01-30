Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Бизнесмен придумал делать презервативы из одуванчиков

Metro: британский бизнесмен решил делать презервативы с помощью одуванчиков
Shutterstock

В Англии бизнесмен придумал делать презервативы из одуванчиков, пишет Metro.

Британский предприниматель Нил Клелланд работает над проектом по использованию одуванчиков в качестве альтернативного источника натурального каучука, который в перспективе может применяться в производстве презервативов и медицинских изделий.

Одуванчик содержит латекс — молочно-белый сок, аналогичный тому, который получают из каучукового дерева Hevea brasiliensis. В настоящее время почти весь мировой объем каучука производится в странах Юго-Восточной Азии и Западной Африки, что делает отрасль уязвимой к климатическим изменениям, логистическим сбоям и геополитическим рискам.

Клелланд, занимающий пост главного бизнес-директора биотехнологической компании QuberTech, планирует использовать метод редактирования генов, чтобы повысить урожайность одуванчиков. Ученые намерены изменить генетические характеристики растения, увеличив размер корневой системы, сократив цикл роста и повысив содержание латекса. В отличие от классической генетической модификации, редактирование генов не предполагает внедрения ДНК других видов.

Одуванчики уже рассматривались как источник каучука во время Второй мировой войны, однако из-за низкой продуктивности идея была признана экономически нецелесообразной. Современные биотехнологии, по словам разработчиков проекта, могут изменить эту оценку.

Проект стоимостью £2,5 млн в основном финансируется за счет правительственного Фонда исследований и разработок в сфере будущего сельского хозяйства. Ожидается, что пилотный этап начнется в течение ближайших 12–18 месяцев. В случае успеха планируется создание участка площадью около двух гектаров, способного производить до 3000 тонн каучука.

Клелланд рассчитывает вывести технологию на промышленный уровень к 2029 году. Если проект будет реализован, Великобритания может стать первой страной, начавшей производство каучука для презервативов и других изделий из генетически отредактированных одуванчиков.

Ранее сообщалось, что в Китае впервые за 30 лет вернут налог на презервативы для повышения рождаемости.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!