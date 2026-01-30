В Англии бизнесмен придумал делать презервативы из одуванчиков, пишет Metro.

Британский предприниматель Нил Клелланд работает над проектом по использованию одуванчиков в качестве альтернативного источника натурального каучука, который в перспективе может применяться в производстве презервативов и медицинских изделий.

Одуванчик содержит латекс — молочно-белый сок, аналогичный тому, который получают из каучукового дерева Hevea brasiliensis. В настоящее время почти весь мировой объем каучука производится в странах Юго-Восточной Азии и Западной Африки, что делает отрасль уязвимой к климатическим изменениям, логистическим сбоям и геополитическим рискам.

Клелланд, занимающий пост главного бизнес-директора биотехнологической компании QuberTech, планирует использовать метод редактирования генов, чтобы повысить урожайность одуванчиков. Ученые намерены изменить генетические характеристики растения, увеличив размер корневой системы, сократив цикл роста и повысив содержание латекса. В отличие от классической генетической модификации, редактирование генов не предполагает внедрения ДНК других видов.

Одуванчики уже рассматривались как источник каучука во время Второй мировой войны, однако из-за низкой продуктивности идея была признана экономически нецелесообразной. Современные биотехнологии, по словам разработчиков проекта, могут изменить эту оценку.

Проект стоимостью £2,5 млн в основном финансируется за счет правительственного Фонда исследований и разработок в сфере будущего сельского хозяйства. Ожидается, что пилотный этап начнется в течение ближайших 12–18 месяцев. В случае успеха планируется создание участка площадью около двух гектаров, способного производить до 3000 тонн каучука.

Клелланд рассчитывает вывести технологию на промышленный уровень к 2029 году. Если проект будет реализован, Великобритания может стать первой страной, начавшей производство каучука для презервативов и других изделий из генетически отредактированных одуванчиков.

