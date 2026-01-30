Грушко: ЕС не может быть наблюдателем на Украине, он сторона конфликта

Евросоюз при заключении мирного соглашения между Россией и Украиной не может быть наблюдателем, так как является стороной конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции в Москве, передает «Интерфакс».

Что касается конкретного вопроса, Евросоюз — нет, сразу говорю, очень просто: потому что Евросоюз сторона в конфликте, она не может наблюдать», — сказал он, говоря о том, кто мог бы контролировать соблюдение мирного соглашения.

По его словам, наблюдательная или гарантийная роли Евросоюза, «с учетом того катастрофического опыта, который был накоплен за последние годы», исключены.

Ситуация не лучше и с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Грушко заявил, что миссия организации сыграла негативную роль в процессах на Украине — она «нисколько не помогла ни реализации Минских соглашений, ни восстановлению правопорядка».

29 января специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что на трехсторонних переговорах был достигнут «огромный прогресс». По его словам, соглашение по протоколам безопасности практически готово.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина не согласна на вывод войск из Донбасса.