В МИД рассказали о потерях Евросоюза от свертывания экономических связей с РФ

Грушко: Евросоюз из-за свертывания экономических связей с РФ потерял €1,5 трлн
Пресс-служба МИД РФ

Европейский союз (ЕС) из-за свертывания экономических связей с Россией потерял более одного триллиона евро. Об этом во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Потери от свертывания экономических связей с Россией [со стороны ЕС] составляют, по самым скромным прикидкам, €1,5 трлн», — рассказал дипломат.

10 января журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза сообщили, что страны — члены регионального содружества потеряли около €48 млрд из-за антироссийских санкций, которые были введены после 2021 года. По информации журналистов, за последние четыре года экспорт ЕС в Россию снизился на 65%. В январе–октябре 2025 года доходы Евросоюза от экспорта товаров на российский рынок составили €25 млрд, тогда как за аналогичный период 2021 года региональное содружество получило €73 млрд.

Сокращение торговли между ЕС и Российской Федерацией стало следствием 19 пакетов санкций, принятых союзом с 2022 года.

Ранее аналитик оценил влияние антироссийских санкций на экономику ЕС.
 
