В Твери вынесли приговор убийце 13-летней школьницы

В Тверской области суд приговорил к пожизненному сроку 34-летнего местного жителя за изнасилование и убийство 13-летней школьницы. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«Житель Твери осужден к пожизненному лишению свободы за совершение убийства и ряда тяжких преступлений в отношении малолетней»,- говорится в публикации.

Первые пять лет наказания осужденный проведет в тюрьме, дальнейшее отбывание срока назначено в колонии особого режима. Судом также принято решение о взыскании с него 5 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба, причиненного потерпевшей стороне. Известно, что подсудимый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

21 марта девочка из деревни Рязаново отправилась к подруге. Однако до места назначения она не добралась. Тело школьницы было найдено в лесном массиве вблизи СНТ «Ручеек». Оперативно-розыскные мероприятия позволили правоохранительным органам установить личность подозреваемого – местного жителя с криминальным прошлым, который был незамедлительно задержан.

По данным следствия, преступник, двигаясь на автомобиле в направлении деревни Рязаново, увидел идущую по дороге школьницу. Он силой затащил ее в салон. Затем, в районе СНТ «Ручеек», он вывел подростка в лесную зону, где нанес ей множественные удары по голове и телу тупым предметом, после чего совершил изнасилование и убийство.

