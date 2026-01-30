Размер шрифта
Лукашенко поделился с девушками Белоруссии неочевидным бьюти-лайфхаком

Лукашенко назвал лопату лучшим средством для красоты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал девушкам страны самый лучший способ всегда оставаться молодыми и красивыми. По мнению главы республики, самым лучшим средством для сохранения красоты является не «мед в парилке», а «лопата в руках», чтобы снег чистить, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство. Тогда вы всегда будете молодыми и красивыми», — сказал Лукашенко.

До этого Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины. Глава государства отметил, что в Белоруссии чествуют матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в жизни страны и объявить 2026 год Годом белорусской женщины.

Он подчеркнул, что природа не создала ничего более совершенного, чем женщина. Поэтому необходимо беречь ее и свою землю, защищать от бед и невзгод свое будущее — семью, родных, близких и друзей.

Президент указал, что без любви к женщине, девушке настоящей любви быть не может.

Ранее Лукашенко рассказал, при каких условиях женщины могут требовать от него, что угодно.
 
