МИД Литвы опроверг утверждения о вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

В МИД Литвы заявили, что Вильнюс не вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление было сделано после слов главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о том, что литовские власти сотрудничают с находящейся в стране бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской и используют при этом нарушающие суверенитет методы.

«Литва не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, потому что не имеет на то ни прав, ни намерений», — заявили в литовском МИД.

При этом подчеркивается, что литовское государство помогало и будет помогать тем белорусским гражданам, «безопасность которых находится под угрозой».

«Необходимы прозрачные выборы, которые признали бы и белорусский народ, и международное сообщество», — отметили в литовском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Литва нарушает суверенитет Белоруссии и перешла все грани приличия в отношении этой страны. До этого сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония запретили въезд 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко.

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