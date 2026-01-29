Бывшее советское круизное судно станет казармой для солдат в Гренландии

Bild: Дания отправила в Гренландию советское судно для размещения на нем солдат

Дания направила в Гренландию бывшее советское круизное судно Ocean Endeavour, которое станет плавучей казармой для солдат. Об этом сообщил немецкий журнал Bild.

Дания наращивает свое военное присутствие в Арктике, несмотря на обещание президента США Дональда Трампа не аннексировать Гренландию силой. Сотни датских солдат недавно были переброшены с материка на крайний север, ожидается, что к ним прибудет пополнение. При этом столица, Нуук, уже переполнена, и некоторые жители ждут своих квартир более десяти лет.

До сих пор датская армия размещала их в основном в отелях и апартаментах для отдыха. Но это скоро изменится, пишет Bild.

По его данным, круизный лайнер MS «Ocean Endeavour» должен встать на якорь у берегов Нуука в эти выходные и стать плавучей казармой для 150 датских солдат. В прошлую пятницу, по данным VesselFinder, этот корабль отплыл из Уистрехама (Франция) в направлении Арктики.

Датская армия подтвердила Bild, что часть датских и иностранных солдат, которые примут участие в учениях Arctic Endurance в Гренландии, с начала февраля будут размещены на борту Ocean Endeavour.

Круизное судно было построено в 1982 году в Польше по заказу СССР и носило название «Константин Симонов». Его длина — 137 м, ширина — 21 м, оно вмещает 200 пассажиров и около 124 членов экипажа. Корабль проходил ремонты в 2010, 2014 и 2016 годах для соответствия современным стандартам комфорта.

