Представители Дании, Гренландии и США встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на датский МИД.

«Дания, Гренландия и США встретились в среду, чтобы обсудить безопасность в Арктике и соблюдение датских «красных линий», — говорится в сообщении.

Как отмечается, датский дипломат Йеппе Транхольм-Миккельсен 26 января прибыл в Вашингтон на встречу рабочей группы по Гренландии.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали новое соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, появление командного центра НАТО в Гренландии, а также предоставление США доступа к полезным ископаемым и введение для Штатов «исключительного» режима. При этом агентство Reuters также сообщало, что Белый дом продолжает изучать возможность силового захвата острова.

Ранее Дания отправила в Гренландию советское судно для размещения на нем солдат.