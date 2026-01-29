Пассажиры экстренно севшего в Ханое Boeing вылетели в Россию на другом самолете

Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск после незапланированной посадки

Рейс Azur Air после незапланированной посадки во вьетнамском Ханое отправился в Иркутск, сообщает в Telegram-канале пресс-служба компании.

В посте уточняется, что пассажиры рейса ZF-2578 вылетели на резервном борте в 3:25 29 января (23:25 мск 28 января). В Иркутске они должны приземлиться в 9:17 (4:17 мск).

В Azur Air рассказали, что специалисты компании прибыли в столицу Вьетнама, чтобы обследовать прервавший полет Boeing 757.

«На момент вылета из Нячанга (Камрань) самолет был полностью исправен. Выполнявшиеся непосредственно перед рейсом Нячанг — Иркутск полеты на этом воздушном судне также прошли без замечаний», — отметил авиаперевозчик.

В компании подчеркнули, что считают безопасность полетов главным приоритетом, а весь воздушный флот обслуживается по федеральным авиационным правилам и документации производителя лайнера в собственном техническом центре.

Накануне утром Boeing 757 авиакомпании Azur Air вылетел из города Нячанг в центре Вьетнама и подал сигнал тревоги на высоте 7 тыс. м. На борту находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. Незапланированная посадка прошла благополучно.

