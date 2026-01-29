Мерц не видит возможности для быстрого вступления Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Мерц исключил вступление Украины в ЕС в 2027 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит возможности для быстрого вступления Украины в Евросоюз. Его слова передает немецкая газета Die Zeit.

«Вступление 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно», — сказал он после консультаций между лидерами СДПГ и ХДС/ХСС.

Канцлер отметил, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению в ЕС .

Он добавил, что можно постепенно сближать Украину с Европейским союзом, что «всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально».

Помимо этого, Мерц не согласился с призывами к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным по поводу российско-украинского конфликта.

27 января президент Украины Владимир заявил, что вступление страны в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для Киева, но и для всей Европы. «Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 год», — написал он.

