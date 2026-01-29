Размер шрифта
В российском МИД назвали условия для возобновления диалога с ЕС

Масленников: диалог РФ и ЕС возможен при отказе от санкций и ультиматумов
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Восстановление отношений России и Евросоюза возможно, если европейцы в корне изменят подход к взаимодействию с Москвой. Такое мнение высказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью ТАСС.

К изменению подхода дипломат отнес отказ от враждебного курса, санкционной политики.

Кроме того, считает Масленников, в ЕС должны перестать «говорить на языке ультиматумов, культивировать в европейском сознании миф о «российской угрозе», накачивать оружием киевский режим, саботировать мирный процесс вокруг Украины».

По его мнению, идея о нанесении России стратегического поражения является тупиковым путем и может привести Европу «на обочину политических и исторических процессов».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления европейских лидеров о необходимости возобновления диалога с Россией сейчас звучат несерьезно.

Ранее политический обозреватель объяснил, почему в ЕС заговорили о диалоге с Россией.
 
