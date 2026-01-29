Размер шрифта
Особняк, изъятый у Бекмамбетова за бесхозяйственное содержание, выставлен на продажу

В Казани выставили на продажу особняк, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова
По решению суда будет продан на электронном аукционе особняк XIX века на улице Марджани в Казани, изъятый у российского режиссера Тимура Бекмамбетова. Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, сообщает ТАСС.

Как отмечается, Дом Багаутдиновой – Апанаевой 1873 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. В состав объекта входит несколько помещений с общей площадью свыше 200 кв. м. Начальная цена лота установлена в размере 9 323 465 рублей, а шаг аукциона — 466 173 рубля.

Победитель торгов помимо покупки должен будет на себя обязательство провести восстановительные работы на объекте. Оценочная стоимость этих работ составляет около 91,8 млн рублей, следует из решения Вахитовского районного суда Казани.

До этого проверка прокуратуры показала, что здание, признанное объектом культурного наследия в 2000 году, содержится бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены лишь противоаварийные работы, но полноценная реставрация так и не начата. По состоянию на май 2025 года здание было законсервировано. В свою очередь режиссер Бекмамбетов, который выступал ответчиком по делу, на заседание не явился.

Ранее фильм Тимура Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате США.
 
