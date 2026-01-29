Жителей региона России предупредили о БПЛА и ограничении интернета

На территории Пензенской области введен режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве предупредили жителей об ограничении работы интернета.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с беспилотником. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.