Врач оценила опасность пандемии из-за вируса Нипах

Обнаруженный в Индии вирус Нипах распространяется не так быстро и эффективно, как коронавирус, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

«В Индии очень высокая плотность населения, и, тем не менее, каждый год регистрируется пять, ну, 10 случаев. Если бы он обладал потенциалом вызывать пандемию, то вспышки были бы намного больше», — отметила эксперт.

Она предположила, что вакцину пока не сделали, потому что в этом нет необходимости. Компанец обратила внимание на то, что за 27 лет существования вируса была зафиксирована только одна крупная вспышка.

«После пандемии коронавируса мы уже дуем на воду. Но судя по всей известной истории этого вируса и похожих на него вирусов, пока нет опасности, что будет пандемия», — заключила специалист.

На прошлой неделе стало известно, что органы здравоохранения Индии борются со вспышкой вируса Нипах, обладающего «эпидемическим потенциалом» и не имеющего вакцины или лечения. В стране выявили пять случаев заболевания. Последними заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения. На этом фоне власти проверили 180 человек, контактировавших с заболевшими, и поместили 20 из них на карантин.

Вирус Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку. В Индии многие заражаются от летучих мышей. У человека вирус может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания.

Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток. Вирус классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как приоритетный патоген (потенциально способен вызвать эпидемию).

