Опрос показал снижение рейтинга Байдена
Компания John Zogby Strategies опубликовала результаты проведенного опроса общественного мнения, посвященного президентским выбором в США в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно опубликованным данным, рейтинг кандидата в президенты экс-вице-президента Джо Байдена снижается. За него свои голоса готовы отдать 48% опрошенных, а за действующего президента Дональда Трампа — 40%.
Кроме того, больше половина опрошенных считает, что президентскую гонку выиграет нынешний глава Белого дома. Так считают 43% респондентов против 40%, считающих, что победит Байден.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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