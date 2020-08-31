Опрос показал снижение рейтинга Байдена

Компания John Zogby Strategies опубликовала результаты проведенного опроса общественного мнения, посвященного президентским выбором в США в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, рейтинг кандидата в президенты экс-вице-президента Джо Байдена снижается. За него свои голоса готовы отдать 48% опрошенных, а за действующего президента Дональда Трампа — 40%.

Кроме того, больше половина опрошенных считает, что президентскую гонку выиграет нынешний глава Белого дома. Так считают 43% респондентов против 40%, считающих, что победит Байден.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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