Тихановская рассказала Европарламенту о фальсификации выборов
Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила Европейскому парламенту о фальсификации выборов главы государства, сообщает ТАСС.
По словам Тихановской, во время проведения выборов наблюдались «тысячи нарушений».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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