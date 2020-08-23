Рябков назвал принципиальную позицию России по продлению ДСНВ

Россия не пойдет на односторонние уступки для продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), это принципиальная позиция. Об этом заявил «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Не может быть улицы с односторонним движением. Мы не можем идти на односторонние уступки США ради продления ДСНВ. Это наша принципиальная позиция, и американцам об этом тоже сказано», — сказал он.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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