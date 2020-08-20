Литва объявит санкции против белорусских властей в ближайшие сутки

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что санкции в отношении 32 лиц, причастных к фальсификациям выборов в Белоруссии и насилию над протестующими, будут объявлены «сегодня-завтра», пишет «Интерфакс».

«Остались лишь технические вопросы, есть процедурные вопросы, которые сейчас выполняет МВД. Это может быть в любой момент, в любой момент дня — может быть сегодня, может завтра», — сказал премьер.

Он добавил, что списки санкций ЕС и Латвии будут разниться — прибалтийский список получился обширнее.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

Позже власти Евросоюза анонсировали персональные санкции в отношении белорусских властей.

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