Врачи пока не поставили диагноз Навальному

Врачи пока не поставили диагноз блогеру Алексею Навальному, которого доставили в больницу в Омске, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолия Калиниченко.

«Консилиумы [врачи] проводят. В течение сегодняшнего дня определимся с диагнозом», — сказал Калиниченко.

Он пояснил, что после анализов некоторые диагнозы удалось исключить. Пока медики проводят симптоматическое лечение. Врачи допускают, что причиной госпитализации могло быть не отравление.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, на которой слышны стоны блогера. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска. Транспортная полиция уже приступила к проверке версии об отравлении Навального.

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