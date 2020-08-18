Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом
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Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».
«К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления», — сказал глава кабмина на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.
Он добавил, что министр проходит лечение в Москве.
Ранее сообщалось, что во время поездки Мишустина на Дальний Восток коронавирус подтвердился у нескольких журналистов, сопровождающих премьера.
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