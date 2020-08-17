Испанский эпидемиолог несколько раз по ошибке назвал Россию СССР

Директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Фернандо Симон несколько раз по ошибке назвал Россию СССР, пишет ТАСС.

«На уровне ЕС ведется оценка других вакцин, одни производятся в Европе, другие — в США, и, конечно, та, что производится в Советском Союзе», — ответил Симон на вопрос о разработке вакцины.

Позже эпидемиолог оговорился еще несколько раз, рассуждая о «советских испытаниях» препарата.

В Испании коронавирусом заразились 359 тысяч, умерли 28,6 тысячи пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Переболевший коронавирусом пилот «Формулы-1» выступит на Гран-при Испании

— Ученые составили карту распространения мифов о коронавирусе

— В чемпионате Испании выявлена вспышка коронавируса