Мэр Бреста вышел к протестующим

Мэр Бреста Александр Рогачук вышел к протестующим, пишет Sputnik Беларусь.

Отмечается, что собравшиеся потребовали выпустить задержанных и привлечь к ответственности особо жестоких правоохранителей.

Мэр заявил, что услышал требования и сделает все возможное.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МВД Белоруссии: в погибшего на протестах в Минске стреляли из нелетального оружия

— В Минске протестующие начали расходиться

— Глава штаба Виктора Бабарико сделала заявление на митинге в Минске