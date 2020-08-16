Лукашенко заявил, что даже после смерти не отдаст страну

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе митинга в поддержку действующей власти, который проходит на площади Независимости в Минске, заявил, что никогда не отдаст Белоруссию. Прямую трансляцию ведет RT.

«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну», — сказал Лукашенко.

Он также поблагодарил своих сторонников из всех регионов Белоруссии за то, что они прибыли на митинг в Минск, отметив, что «не его вина, что пришлось» их позвать на помощь.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов против демонстрантов применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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