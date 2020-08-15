Лукашенко заявил о готовности действующего правительства Белоруссии к работе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действующий состав правительства страны готов работать после выборов. Об этом сообщает «БелТА».
По данным агентства, в субботу, 15 августа, глава государства проводит в Минске совещание, на котором он сообщил, что в основном правительство республики сформировано.
«Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министром Белоруссии). Он на месте, работает, все готовы работать», — сказал Лукашенко, отметив, что надо все формализовать.
По его словам, работа кабмина должно иметь юридическую силу, поэтому необходимо отработать указ и сейчас же внести.
Также он добавил, что необходимые поручения дает администрации президента и спикеру верхней палаты парламента Белоруссии Наталье Кочановой.
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