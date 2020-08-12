Трамп заявил, что в случае победы Байдена США подчинятся Китаю
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Президент США Дональд Трамп предрек стране подчинение китайским властям в случае победы на выборах его оппонента от демократов Джозефа Байдена. Об этом он заявил с ходе разговора с радиоведущим Хью Хьюиттом.
«Китай будет владеть Соединенными Штатами, если эти выборы проиграет Дональд Трамп. Если я не выиграю выборы, Китаю будут принадлежать Соединенные Штаты», — заявил президент.
Он добавил, что случае своего поражения журналисту рано или поздно придется выучить китайский язык.
Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.
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