Тихановская требует от ЦИК пересчитать голоса

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК, где потребовала пересчитать голоса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря кандидата Анну Красулину.

«Жалоба подана в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и с требованием повторного подсчета», — сказала Красулина.

Она отметила, что если пересчитать голоса невозможно, то по отдельным участкам голосование должно быть признано недействительным.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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