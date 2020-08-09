Германия направит Ливану €10 млн для устранения последствий взрыва в Бейруте
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия предоставит Ливано €10 млн в качестве немедленной помощи для устранения последствий взрыва в порту Бейрута.
По его словам, жители Бейрута нуждаются в помощи.
«Я очень рад, что сегодня со стороны правительства ФРГ могу пообещать дополнительные €10 млн», — сказал Маас.
При этом он напомнил, что Ливан уже перед катастрофой столкнулся с серьезными проблемами. Министр считает, что стране необходимы реформы для устойчивых преобразований и стабильности.
Также Маас призвал властей Ливана организовать расследование причин взрыва и действовать на основе транспарентности.
4 августа в порту Бейрута случился мощный взрыв. В результате трагедии пострадали более 6 тысяч человек, свыше 300 тысяч человек остались без крова. По последним данным, погибли 158 человек. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.
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