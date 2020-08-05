Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представительница кабмина подтвердила агентству эту информацию.

Собеседница также подчеркнула, что правительство не будет комментировать детально высказывания белорусского политика из-за близости даты голосования.

Тихановская в интервью Bild призвала Меркель обратиться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и сказать ему, что оппозиция хочет справедливых выборов, а не «войны».

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, в том числе действующий лидер республики Александр Лукашенко.

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