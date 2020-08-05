Экс-депутат Рады порекомендовала русскоязычным гражданам «паковать манатки»

Бывший депутат Рады Ирина Фарион попросила русскоязычных граждан «паковать манатки», поскольку они «остались за гранью парадигмы страны». Об этом она сказала в в эфире «4 канала».

По ее словам, их «исторической родиной» является «Московия».

«Я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали», — заявила Фарион.

Экс-парламентарий придерживается мнения, что термин «русскоязычное население» является бытовым штампом. При этом те, кто себя к нему причисляет, являются «нытиками и маргиналами», указывает Фарион.

Она отмечает, что для «украинизации» русскоговорящим украинцам не хватило еще 30 лет.

Бывший депутат также считает, что «каждый русскоязычный на Украине — это главный трофей (президента России Владимира. — прим. ред.) Путина».

«Они своим языком нас расстреливают», — добавила Фарион.

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