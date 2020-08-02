Помпео: Трамп скоро примет решение в отношении китайских IT-компаний

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ближайшие дни американский президент Дональд Трамп будет принимать решения в отношении китайских IT-компаний, которые угрожают национальной безопасности страны. Об этом сообщает Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп решил ввести запрет на приложение TikTok на территории Соединенных Штатов.

В Белом доме заявляли, что рассматривают возможность введения ограничений против TikTok, вплоть до запрета. Приложение является собственностью китайской интернет-компании ByteDance. Отмечается, что быстрорастущие показатели мешают компании контролировать приложение.

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